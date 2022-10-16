Обнародованы фото массового расстрела военных на полигоне в Белгородской области

Главное: Появились шокирующие фото с полигона в Белгородской области РФ, где граждане Узбекистана расстреляли военных-сослуживцев.

Детали: Блогер Анатолий Шарий опубликовал фото с полигона в Белгородской области РФ, где граждане Узбекистана расстреляли сослуживцев. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Вчера Минобороны России подтвердило расстрел военных на полигоне. 11 человек погибли, 15 пострадали. Ведомство называет случившееся «терактом».

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