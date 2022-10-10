В результате взрыва на Крымском мосту погибла семейная пара историков, снимавших фильм про Романовых

Главное: Среди погибших при взрыве на Крымском мосту — профессиональные историки из Санкт-Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Софронова. Они ехали в Крым снимать продолжение документального фильма о Романовых.

Детали: Среди погибших при взрыве на Крымском мосту, произошедшем 8 октября, оказалась семейная пара из Санкт-Петербурга: историки Эдуард Чучакин и Зоя Софронова. Они ехали на автомобиле Cadillac позади грузовика с взрывчаткой. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Погибшие супруги снимали документальные исторические фильмы и вели исторический YouTube-канал Hedgehog TB. Зоя и Эдуард ехали вместе со своим московским другом снимать продолжение документального кино о семье Романовых. В частности, запланировали съемки в крымском Ливадийском дворце.

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