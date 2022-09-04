Леонардо Ди Каприо встречается с молодой украинской моделью Марией Береговой

Главное: Леонардо Ди Каприо встречается с 22-летней украинской моделью Марией Береговой. Ранее она была замужем за внуком главы МВД ливийского революционера Муаммара Каддафи.

Детали: Американский актер Леонардо Ди Каприо встречается с 22-летней украинской моделью Марией Береговой. Об этом сообщает Daily Mail. Сообщается, что их увидели вместе, когда они были на романтическом свидании. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Бывшим мужем Береговой, как пишут журналисты, был 30-летний предприниматель Ахмед Масуд Абдельхафид, ныне управляющий империей недвижимости и моды в Монако. Он же — внук министра внутренних дел ливийского революционера Муаммара Каддафи.

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