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Фото-Новости > Леонардо Ди Каприо встречается с молодой украинской моделью Марией Береговой

Леонардо Ди Каприо встречается с молодой украинской моделью Марией Береговой

Агата Кловская
04.09.22 11:05
1517
Леонардо Ди Каприо встречается с молодой украинской моделью Марией Береговой

Главное: Леонардо Ди Каприо встречается с 22-летней украинской моделью Марией Береговой. Ранее она была замужем за внуком главы МВД ливийского революционера Муаммара Каддафи.

Детали: Американский актер Леонардо Ди Каприо встречается с 22-летней украинской моделью Марией Береговой. Об этом сообщает Daily Mail. Сообщается, что их увидели вместе, когда они были на романтическом свидании. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Бывшим мужем Береговой, как пишут журналисты, был 30-летний предприниматель Ахмед Масуд Абдельхафид, ныне управляющий империей недвижимости и моды в Монако. Он же — внук министра внутренних дел ливийского революционера Муаммара Каддафи.

 

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: кино, Леонардо ДиКаприо, Мария Береговая

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