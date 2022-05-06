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Фото-Новости > Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России

Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России

Александр Панько
06.05.22 15:52
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Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России

Главное: На китайском телевидении спрогнозировали, кому отойдут территории России после её назревающего раскола. Украина получит Воронеж и Ростов-на-Дону.

Детали: После раскола России большая часть ее территорий могут достаться Казахстану, Монголии и Китаю. При этом Украина получит Воронеж и Ростов-на-Дону.

Картой китайских коллег в своем Instagram поделился украинский журналист Дмитрий Гордон.

В тему: Президент Польши Анджей Дуда заявил, что границы между его страной и Украиной фактически не будет.

Тэги: Украина, Китай, Россия, политика, карта, Ростов-на-Дону, Воронеж, география

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