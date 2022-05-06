Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России

Главное: На китайском телевидении спрогнозировали, кому отойдут территории России после её назревающего раскола. Украина получит Воронеж и Ростов-на-Дону.

Детали: После раскола России большая часть ее территорий могут достаться Казахстану, Монголии и Китаю. При этом Украина получит Воронеж и Ростов-на-Дону.

Картой китайских коллег в своем Instagram поделился украинский журналист Дмитрий Гордон.

В тему: Президент Польши Анджей Дуда заявил, что границы между его страной и Украиной фактически не будет.