Житель Днепра садился в авто, когда оно внезапно взорвалось

Главное: Сегодня в центре Днепра взорвался автомобиль при попытке водителя сесть за руль. Он доставлен в местную больницу.

Детали: Днем 2 сентября на ул. Литейной в Соборном районе Днепра прогремел взрыв. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля Subaru.

Он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия по ул.Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.

По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля в районе переднего пассажирского сиденья.

Как сообщает Depo.Днепр со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции Днепропетровщины Анну Старчевскую, взрыв произошел в тот момент, когда владелец садился в транспортное средство. При этом, по предварительным данным, взорвалась сумка, которая лежала на переднем пассажирском сиденье.

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