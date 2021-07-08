Голосеевский стрелок чуть не лишил руки полицейского

Главное: В результате стрельбы на Голосеевском проспекте в Киеве тяжелую травму руки получил 27-летний патрульный. Врачи пытаются спасти его конечность.
Детали: В ходе стрельбы в Голосеевском районе Киева 7 июля пострадал 27-летний патрульный Сергей Василенко, который работает в НПУ с 2019 года. Мужчина получил тяжелую травму руки, конечность пытаются спасти врачи.
Личность пострадавшего раскрыл первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. На своей странице в Facebook он поделился фото копа и уточнил: ранее Василенко был военным.
«Молодой человек, бывший военнослужащий с крепким здоровьем, увлекается мотоспортом», — рассказал Белошицкий о раненном полицейском.
Он добавил, что Василенко за два года в Нацполиции неоднократно проявлял мужество и волевые качества.
Ранение он получил через дверь, в которую из ружья выстрелил злоумышленник. Инцидент случился на Голосеевском проспекте, 58.
«Это ситуация, которая еще раз доказывает, что опасность ожидает патрульных даже там, где ее никогда не ожидал. И любой вызов может стать последним», — написал Белошицкий. По его словам, этот вызов разделил жизнь украинского патрульного на «до» и «после».
«Сейчас за его руку борются лучшие специалисты больницы Шалимова и он уже перенес одну операцию. Предоставляется максимальная помощь по лечению и реабилитации, но процесс будет долгим и сложным. И конечно, результат пока неизвестен», — рассказал полицейский.
Он добавил, что вне зависимости от результатов, Василенко останется в семье НПУ и на службе.
В тему: 7 июля на Голосеевском проспекте в Киеве произошла стрельба, в результате чего пострадали двое правоохранителей. Была введена спецоперация «Гром».
Позже стало известно, что квартира на Голосеевском проспекте в Киеве, где произошла стрельба, загорелась.
Еще спустя какое-то время голосеевский стрелок был задержан.