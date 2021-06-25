Корпорация Microsoft поведала дополнительные подробности об уникальности новой операционной системы

Главное: В Microsoft официально представили Windows 11. Обновление до операционной системы нового поколения для владельцев Windows 10 будет бесплатным.

Детали: Американская корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы — Windows 11. Эта ОС позиционируется как крупнейшее обновление за последнее десятилетие.

Презентацию транслировали на официальном сайте Microsoft.

В базовую сборку Windows 11 войдет приложение для видеозвонков Microsoft Teams, которое позволит пользователям компьютеров и других гаджетов начать общение в несколько нажатий.

Система получила новую экранную клавиатуру с поддержкой свайпов, а при работе на планшете со стилусом Windows 11 будет задействовать вибромоторы для более приятной отдачи при рисовании и вводе текста.

Также существенно изменился магазин приложений и игр. Он будет называться Microsoft Store, а не Windows Store.

Windows теперь поддерживает запуск и работу Android-приложений. Но пока неизвестно, можно ли будет установить их самостоятельно. Хотя заявлена поддержка маркетплейса Amazon с Android-приложениями.

Отметим, что обновление до операционной системы нового поколения для владельцев Windows 10 будет бесплатным.

В тему: С 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку седьмой Windows.