В Кривом Роге повесился военный

Главное: Около военной части в Кривом Роге обнаружен повешенным на дереве военнослужащий. Он лишь пять дней назад заступил на службу по контракту.

Детали: В Кривом Роге вблизи военной части нашли тело военнослужащего. 48-летний мужчина повесился на дереве. Об этом сообщает «Первый городской».

Тело мужчины обнаружили сегодня, 2 июня, около отеля «Братислава». Он был одет в военную форму, документов при нем не было.

На место прибыли правоохранителей. Предварительно, следов насильственной смерти на теле военного не обнаружили.

Личность умершего установили. Ему было 48 лет, это военнослужащий одной из воинских частей города и 5 дней назад он заступил на службу по контракту.

В тему: В феврале минувшего года в общежитии воинской части Житомира повесился военнослужащий-контрактник.