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Фото-Новости > В Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет

В Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет

Агата Кловская
29.04.21 20:16
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В Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет

Главное: В Египте ученые открыли множество захоронений додинастического и гиксосского периодов. Памятники культуры додинастического периода датируются приблизительно от 4000 до 3500-3400 годов до нашей эры.

Детали: В нижнеегипетской мухафазе Дакахлия археологи обнаружили 110 захоронений, относящихся к эпохам додинастического Египта и гиксосского владычества. О находке рассказали в Министерстве туризма и древностей страны, пишет N+1.

Памятники культуры додинастического периода датируются приблизительно от 4000 до 3500-3400 годов до нашей эры. Тогда в дельте Нила процветала самобытная энеолитическая культура Маади-Буто.

Во второй половине IV тысячелетия до нашей эры на поселения дельты Нила постепенно распространилось влияние верхнеегипетской культурной традиции, которая в период Накада III (около 3200-3000 годов до нашей эры), непосредственно перед началом династической эпохи, окончательно вытеснила местную культуру.

Однако к концу эпохи Среднего царства в Дельту проникло большое количество переселенцев из Передней Азии — гиксосов, а появление мобильных колесничих войск у жителей Сирии и Ханаана способствовало успеху военных вторжений через Суэцкий перешеек. В середине XVII века до нашей эры, во время очередного распада страны, известного как Второй переходный период, гиксосские вожди основали собственную династию правителей и распространили свою власть на территории Нижнего и Среднего Египта.

В результате раскопок, проводимых египетской археологической миссией на месте древнего поселения в районе Ком аль-Хальджан в северо-восточной части дельты Нила, ученые открыли множество захоронений как додинастического, так и гиксосского периодов. 68 обнаруженных могил датируются эпохой Маади-Буто, пять — периодом Накада III, и 37 — временем господства гиксосов.

Самые древние захоронения, принадлежащие к культуре Маади-Буто, размещаются в овальных ямах, вырезанных в песчаном грунте. Люди были погребены в скорченных позах, головой на запад, чаще всего на левом боку. В одной из могил археологи обнаружили останки младенца и небольшой глиняный горшочек, захороненные в керамическом сосуде.

Могилы периода Накада III также устроены в виде овальных углублений, но содержат больше заупокойного инвентаря, что говорит о развитии представлений о загробном существовании (возможно, под влиянием южной культурной традиции).

В одном из погребений ученые нашли чашу с геометрическим орнаментом и несколько кристаллов антимонита — сурьмяного блеска, использовавшегося для изготовления косметической краски. Две могилы были тщательно обмазаны слоем глины, что может указывать на более высокий статус усопших.

Большинство захоронений гиксосской эпохи — 31 из 37 — представляют собой прямоугольные ямы глубиной от 20 до 85 сантиметров. Умерших укладывали также головой на запад, но в вытянутом положении лицом вверх.

Погребальный инвентарь — небольшие керамические сосуды — помещали около головы. В одной могиле была найдена серебряная серьга. Ученые также обнаружили характерное для гиксосского периода погребение ребенка в ханаанской амфоре, две других детских усыпальницы были выложены кирпичом.

Помимо могильника, в Ком аль-Хальджан нашли также кремневые ножи, остатки печей и кирпичной постройки, ювелирные украшения и амулеты из полудрагоценного камня и фаянса. Полевые исследования на территории поселения еще будут продолжаться.

В тему: В июле 2019 года в центре Чернигова археологи откопали нечто очень древнее.

Тэги: общество, археология, раскопки, археологи, погребение

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