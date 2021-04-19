В Киеве похоронили известного писателя и политика

Главное: В Киеве простились с писателем, общественно-политическим деятелем Владимиром Яворивским. Его похоронили на Байковом кладбище.

Детали: В Свято-Михайловском Выдубицком монастыре Киева состоялась церемония прощания с известным писателем и общественно-политическим деятелем Владимиром Яворивским. Как сообщает «Радио Свобода», проводить его в последний путь пришли около сотни человек, в том числе председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также художники и рядовые граждане.

Похоронили Владимира Яворивского на Байковом кладбище.

Справка: Владимир Яворивский — общественно-политический деятель, писатель, народный депутат Украины нескольких созывов, был членом депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко», председателем комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности. Яворивский был одним из основателей Народного Руха Украины.

Лауреат премии Шевченко за повесть «Вечные Кортелисы» (1984 год). Возглавлял Национальный союз писателей Украины с октября 2001 по ноябрь 2011 года.

Умер 16 апреля на 79-м году жизни.