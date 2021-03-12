В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек

Главное: В Подольском районе Киева произошел пожар в доме престарелых. Спасатели оперативно всех эвакуировали и никто не пострадал.

Детали: Сегодня, 12 марта, утром, в Подольськом районе Киева загорелась кровля трехэтажного здания дома престарелых. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице Facebook.

Как отметили в ведомстве, возгорание произошло 05:51 (по киевскому времени) в здании на улице Лесозащитная, 11-б.

«В 06:55 пожар локализован на площади 100 кв.м., а в 07:17 — ликвидирован», — рассказали спасатели.

По данным ГСЧС, в доме престарелых находилось 65 человек пожилого возраста. Спасатели с обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала. В результате ЧП никто не пострадал.

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