Молодой парень убил двух женщин на пешеходном переходе в Ровенской области

Главное: 19-летний киевлянин сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ровенской области. От полученных травм они скончались на месте.

Детали: На трассе Киев-Чоп у города Корец Ровенской области в результате ДТП погибли двое пешеходов. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, по данным следствия, поздно вечером 10 января 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg из Киева допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм две жительницы села Богдановка погибли на месте происшествия.

Водитель по внешним признакам был трезв, у него также отобрали биологические образцы для более детального определения состояния опьянения.

В тему: 28 января 2012 года на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области водитель автомобиля «Мерседес Е200», двигаясь в направлении города Ужгород, на пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнего жителя села Большие Лучки. В результате наезда мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.