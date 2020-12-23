В Индии на похоронах произошел немного мистический и жуткий инцидент

Главное: Мужчина «ожил» на собственных похоронах в Индии. Но потом снова умер.

Детали: Жуткий случай произошел в индийском районе Читтур. О нем пишут местные СМИ.

Тут мужчину едва не похоронили заживо: он очнулся прямо во время подготовки к его же погребению.

Известно, что ранее его тело обнаружили без сознания под деревом в одной из местных деревень – он не приходил в себя двое суток. Местные власти признали его смерть и решили закопать на окраине одного из селений.

После того как мужчину доставили в больницу с похорон, он все же умер через сутки.

Сейчас дело расследует полиция.

В тему: мы писали, что в Детройте молодую девушку едва не похоронили заживо.