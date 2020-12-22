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Фото-Новости > В Чехии нашли гвоздь, при помощи которого мог быть распят Иисус Христос

В Чехии нашли гвоздь, при помощи которого мог быть распят Иисус Христос

Александр Панько
22.12.20 15:54
887
В Чехии нашли гвоздь, при помощи которого мог быть распят Иисус Христос

Главное: В чешском монастыре ученые обнаружили гвоздь. По мнению археологов, он может иметь отношение к распятию Иисуса Христа.

Детали: Археологи обнаружили в нише стены Милевского монастыря в Южночешском крае Чехии часть металлического гвоздя, предположительно имеющего отношение к распятию Иисуса Христа. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, это произошло после того как специалисты провели трехмерное моделирование Церкви Святого Илии, используя данные археологических исследований и сканирования.

Оказалось, что трехметровая ниша в нефе церкви представляет собой вход в потайной коридор длиной шесть метров. Как выяснили спелеологи, коридор ведет в комнату 2,2×2,5×1,25 метра, где находились останки животных и человека.

Ученые обнаружили в стене комнаты небольшую полость с остатками деревянной шкатулки, украшенной золотом и серебром. На пластине, которая изначально находилась на крышке шкатулки, был выгравирован крест и буквы IR, означающие Iesus Rex (Царь Иисус). Обычно этими буквами обозначаются христианские реликвии. Внутри того, что осталось от шкатулки, находился кусок гвоздя с изогнутым золотым крестом.

По словам специалистов, находка указывает на то, что те, кто ее спрятал в потайной комнате, были уверены, что она является реликвией Страстей Христовых, то есть артефактами, непосредственно связанными с распятием Иисуса Христа.

Согласно данным радиоуглеродного анализа, части дуба датируются 260-416 годами нашей эры, а древесина лиственницы — 1290-1394 годами.

Романская церковь Святого Илии была построена в последней трети XII века и перестроена в готическом стиле в XV веке.

Гвоздь, при помощи которого мог быть распят Иисус Христос, найденный в монастыре в Чехии

Гвоздь, при помощи которого мог быть распят Иисус Христос, найденный в монастыре в Чехии

Гвоздь, при помощи которого мог быть распят Иисус Христос, найденный в монастыре в Чехии

Гвоздь, при помощи которого мог быть распят Иисус Христос, найденный в монастыре в Чехии

В тему: В августе 2013 года археологи в ходе раскопок древней церкви в Турции обнаружили каменный ларец, в котором была найдена редкая реликвия. По мнению исследователей, это мог быть фрагмент деревянного креста, на котором был распят Иисус.

Тэги: Чехия, история, монастырь, археология, наука, Иисус Христос, распятие

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