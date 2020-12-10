Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве

Главное: На Замковой горе в Киеве появилась инсталляция в виде металлического монолита. Похожий объект за последний месяц был замечен в США, Румынии и Великобритании. Кто стоит за этой акцией и в связи с чем, — неизвестно.

Детали: В Киеве на Замковой горе обнаружили неизвестный монолит, который ранее видели в США и Румынии. «Таинственный обелиск из Калифорнии нашелся на Замковой горе в Киеве. Говорят, что за этим стоит Илон Маск», — написал на свой странице в Facebook аналитик Украинского института будущего Юрий Романенко.

В подтверждение своих слов он опубликовал фотографии, на которых видна конструкция из матового металла.

Пока неизвестно, кто именно установил его и с какой целью, однако это уже далеко не первый подобный объект, замеченный в мире за последний месяц. Они получили название «монолиты» из-за своего внешнего сходства с инопланетными объектами из фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года».

В тему: Как сообщали СМИ, ранее подобные объекты находили в США, Румынии и на острове Уайт в Великобритании.