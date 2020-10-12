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Фото-Новости > Детская загадка из Нью-Йорка взорвала социальные сети

Детская загадка из Нью-Йорка взорвала социальные сети

Агата Кловская
12.10.20 00:05
420
Детская загадка из Нью-Йорка взорвала социальные сети

Главное: Первоклассникам в одной из школ Нью-Йорка задали непростую задачку. Ее суть не смогли разгадать даже взрослые.

Детали: Первоклассникам одной из школ Нью-Йорка задали непростую задачу. Она «взорвала мозг» в социальных сетях не только американцам, но и пользователям во всем мире.

Ее опубликовала жительница мегаполиса, которая заявила, что такое задание предложили решить сыну ее друга в первом классе на уроке математики.

Задача следующая: есть две корзины – в одной лежат фрукты, а другая пустая; детям (как сказано в задании) нужно было сделать картинки равными с помощью математических рисунков, а также соединить их знаком равно.

Женщина призналась: «Ни я, ни мой друг, который является выпускником Массачусетского технологического университета, понятия не имеем, что ребенку нужно делать в этом задании».

Появилось предположение, что загадку нужно решать следующим образом: ребенку следует догадаться, что каждый фрукт – это и есть тот самый математический рисунок, после чего требуется нарисовать пять фруктов в пустой корзине, чтобы получить верный ответ.

А что думаете вы?

Загадка

В тему: 19 мая 2020 года мы писали, что ученые пытаются разгадать загадку древнего храма Гебекли-Тепе и кровавых жертв таинственным богам.

Тэги: США, мир, школа, загадка, курьезы

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