Детская загадка из Нью-Йорка взорвала социальные сети

Главное: Первоклассникам в одной из школ Нью-Йорка задали непростую задачку. Ее суть не смогли разгадать даже взрослые.

Детали: Первоклассникам одной из школ Нью-Йорка задали непростую задачу. Она «взорвала мозг» в социальных сетях не только американцам, но и пользователям во всем мире.

Ее опубликовала жительница мегаполиса, которая заявила, что такое задание предложили решить сыну ее друга в первом классе на уроке математики.

Задача следующая: есть две корзины – в одной лежат фрукты, а другая пустая; детям (как сказано в задании) нужно было сделать картинки равными с помощью математических рисунков, а также соединить их знаком равно.

Женщина призналась: «Ни я, ни мой друг, который является выпускником Массачусетского технологического университета, понятия не имеем, что ребенку нужно делать в этом задании».

Появилось предположение, что загадку нужно решать следующим образом: ребенку следует догадаться, что каждый фрукт – это и есть тот самый математический рисунок, после чего требуется нарисовать пять фруктов в пустой корзине, чтобы получить верный ответ.

А что думаете вы?

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