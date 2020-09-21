Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого

Главное: Во Львове на пешеходном переходе маршрутное такси сбило женщину. Она оказалась невестой экс-главы САП Назара Холодницкого.

Детали: Маршрутное такси сбило на пешеходном переходе во Львове невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, недавно подавшего в отставку. Об этом «Українським Новинам» сообщил источник в патрульной полиции.

По его словам, ДТП произошло в понедельник в 11:30 по ул. Дорошенко, 25 во Львове с участием автобуса марки «Атаман».

Маршрутка наехала на пешехода Юлию Бойко, которая является невестой Холодницкого.

«Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения, диагноз устанавливается», — сказал собеседник.

По предварительным данным, она получила легкие телесные повреждения. Девушка госпитализирована.

Холодницкий эту ситуацию пока никак не комментирует, на связь не выходит.

В тему: В середине августа Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова приняла заявление Назара Холодницкого об уходе с должности главы САП и органов прокуратуры в целом.