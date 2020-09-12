В российской церкви нашли изображение в высшей степени странного существа

Главное: Российские археологи обнаружили на территории Спасского собора в Переславле-Залесском Ярославской области редкое граффити. Утверждается, что изображению существа с головой птицы, хвостом рыбы и телом змеи свыше 800 лет.

Детали: При обследовании Спасского собора в Переславле-Залесском Ярославской области российские археологи наткнулись на редкое граффити XII века. Как сообщает ТАСС, на выцарапанном на стене рисунке можно увидеть странное существо с головой птицы, хвостом рыбы и телом змеи. Его отнесли к XII веку.

По мнению ученых, таким образом люди в то время представляли себе обитателей других стран. «Перед нами редчайший пример изображения фантастических существ, которые, по преданиям, обитали в дальних странах. Подобные изображения есть в западноевропейских миниатюрах средневекового времени, но на Руси не были широко известны», — рассказал руководитель Архитектурно-археологического отряда Института археологии РАН Владимир Седов, добавив, что рисунок также может представлять собой «аллегорию борьбы добра со злом».

В тему: Летом 2017 года во время раскопок некрополя Кыз-Аул под Керчью группа российских археологов наткнулась на античное захоронение младенца с сильно вытянутым черепом. По словам специалистов, находка датируется II веком нашей эры.