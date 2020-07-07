На Харьковщине пьяный коп бросил на середину реки ребенка, который не умел плавать

Главное: В одном из сел в Харьковской области пьяный полицейский бросил на середину реки ребенка, который не умел плавать. Силовика от службы не отстранили.

Детали: В Харьковской области в селе Слобожанское Харьковского района пьяный полицейский бросил в воду ребенка. О случившемся на своей странице в Facebook сообщил глава районной администрации Артур Товмасян.

Товмасян привел сообщение очевидицы события Юлии. По ее словам, полицейский залез в воду, схватил девочку, которая еще не умеет плавать, и бросил ее на середину реки.

Ребенка вытащили, он был напуган. На вопрос, зачем полицейский это сделал, он ответил, что «хотел притопить».

К счастью, ребенок не пострадал.

По информации Товмасяна, виновник инцидента работает помощником дежурного в Липецком отделении полиции. В полиции уже начали проверку его деятельности. Служебное расследование находится под личным контролем руководителя «главка» Валерия Сокуренко.

Впрочем, силовика так и не отстранили от работы.

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