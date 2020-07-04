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На Днепропетровщине полицейский погиб на глазах у собственного сына

На Днепропетровщине полицейский погиб на глазах у собственного сына

Главное: В Днепропетровской области произошло ДТП, оборвавшее жизнь 35-летнего сотрудника полиции. Правоохранителя сбила грузовая «ГАЗель», когда он менял проколотое колесо.

Детали: Возле села Голубовка Новомосковского района Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого погиб 35-летний сотрудник Дергачевского отдела полиции Харьковщины.

Как передает пресс-служба областного УНП, мужчина вместе с семьей возвращался домой с отдыха на автомобиле «ВАЗ» и в пути ему потребовалось заменить проколотое колесо.

Как раз в этом момент грузовая «ГАЗель», «летевшая» в попутном направлении, зацепила левый бок «жигуленка» и его водителя.

К сожалению, от полученных травм полицейский скончался на месте.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство. Детали аварии выясняются. Предварительно, водитель грузовика был трезв.

По данным портала Politeka, жертвой ДТП стал старший лейтенант полиции Павел Хоменко. У него остались жена и пятилетний сын. В момент аварии именно они и находились в салоне «жигуленка».

Старший лейтенант Павел Хоменко погиб в ДТП

На Днепропетровщине «ГАЗель» сбила полицейского, менявшего колесо

Ранее мы писали, что на Ивано-Франковщине погибла сотрудница полиции, которая вместе с мужем и 4-летним сыном попала в автомобильную аварию.

Их автомобиль был протаранен кроссовером BMW X5, водитель которого превысил скоростной режим.

В результате ДТП женщина погибла на месте, ее близкие в тяжелом состоянии были госпитализированы.

В тему: 29 мая 2020 года сообщалось, что сотрудники полиции попали в смертельное ДТП на Полтавщине.

А 10 апреля 2018 года стало известно, что пьяные полицейские на служебном авто попали в серьезную аварию на Закарпатье.

Тэги: ДТП, общество, авария, ВАЗ, Днепропетровская область, полицейский, регионы, грузовик, гибель, Национальная полиция Украины, новости Украины

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