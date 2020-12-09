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Колонка > «Динамо» – «Ференцварош»: когда важнее всего результат!

«Динамо» – «Ференцварош»: когда важнее всего результат!

Андрей Шахов
09.12.20 09:13
963
«Динамо» – «Ференцварош»: когда важнее всего результат!

Если честно, ничего другого и не ждал. Ждал упорнейшую борьбу с минимумом моментов и ударов, с полным отсутствием риска со стороны обеих команд.

Ну и, чего уж там, ждал победы «Динамо», которое, согласитесь, обладает более качественным подбором исполнителей. Однако по части зрелища мой предматчевый прогноз оказался даже оптимистичным. Первый тайм в эту не декабрьскую, а даже январскую холодрыгу, не подарил никаких эмоций. Ноль ударов в створ на две команды, ноль ударов по воротам «Ференцвароша». Даже вскинуть руки, схватиться за голову или просто возмутиться не было повода.

Однако в том, что игра была такая, больше виноват «Ференцварош». «Динамо» ведь ничья устраивала, так что не киевлянам надо проявлять инициативу, а чемпиону Венгрии. А он чего-то выжидал, теряя время. Обводящий удар Нгуена был очень неточный, а паника, возникшая у динамовских ворот после обрезки Цыганкова, не привела даже к удару по воротам. Всё это смотрелось настолько уныло, что будь жара, меня разморило бы, а так просто продрог до костного мозга.

Всего же за матч «Динамо» нанесло только четыре удара по воротам, два из которых в створ. Первый нанес Цыганков за несколько минут до гола, а второй вышел голевым. После этого «Динамо» снова закрылось, и в последние полчаса нанесло один удар по воротам, но при этом позволило пробить сопернику лишь трижды, причем отнюдь не с голевых позиций.

Скучным вышел матч? Однозначно. Но при этом не могу не отметить, во-первых, отличные действия динамовцев в обороне, особенно после забитого мяча, во-вторых, почему-то сверхосторожную игру «Ференцвароша», который, убежден, в этих реалиях должен был играть смелее и острее.

Ну и не могу не согласиться с Луческу: «Результат сегодня был самым главным. Игра остается на втором плане. Играли против очень мотивированного соперника на очень плохом поле, где было тяжело контролировать мяч. Очень доволен тем, что мы выиграли.

Мы знали, что нам нужно было организованно сыграть в обороне, чтобы не пропустить контратаки. Нельзя было давать пространство быстрым и техничным игрокам «Ференцвароша»».

Да, игра не впечатлила и такие победы – не самое кайфовое, что есть в футболе, но иногда не до качества игры и не до зрелища. Главное, что команда добилась результата, что она выиграла и будет играть в Лиге Европы в феврале. Там она не попадет в число сеянных, а, значит, первый матч проведет дома, и соперником «Динамо» кто-то из победителей групп Лиги Европы или из четырех лучших команд из числа занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Так что давайте забудем об игре и просто порадуемся результату: «Динамо» продолжит европейскую кампанию в 2021 году, а Украина, если кто этим сильно озабочен, обошла Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА.

С победой! И именно это самое важное!

Канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Динамо Киев, ФК Ференцварош

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