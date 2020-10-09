Ватикан и США: момент кипения

Десятилетиями Ватикан и Вашингтон сотрудничали на всех уровнях. В том числе сотрудничали высокопоставленные чиновники Ватикана и с представителями спецслужб США (по сути за эти десятилетия это стала откровенно ЦРУшная церковь). Но что же происходит сейчас?

Ватикан, судя по всему оценил перспективы и то, что в США из года в год количество католиков идет на убыль, а сами католики разделены политикой. Если руководство РКЦ (римо-католической церкви) поддерживает на выборах Демпартию США, с которой они провернули много делишек вроде майданов в разных странах мира, то простые верующие поддерживают Трампа, который в отличие от демократов не поддерживает аборты, ЛГБТ и т. д.

Получилось, что руководство РКЦ ради политических выгод пожертвовало христианскими ценностями. И сейчас во время выборов это видно особенно ярко.

Но проблема еще и в том, что подобная ситуация (сокращения количества верующих) наблюдается и в Европе, и в Южной Америке и по сути показывает системный кризис и тотальное сокращение во всех регионах. Чтобы хотя бы приблизительно сохранить количество верующих в своей структуре, РКЦ начала активнейшим образом развивать миссионерскую работу на новых территориях.

Естественно, выбор территории для такой деятельности не очень велик:

— Это Африка, где больших выгод не получишь, требует много финансовых и человеческих ресурсов, но хотя бы можно как-то увеличить количество новых членов церкви

— Это поход через восточную Европу на Россию. И в этом смысле вполне понятна и очевидна роль РКЦ в протестах в Белоруссии (думаю, что для руководства РКЦ это главная причина участия в протестах).

— Это Китай.

Превратиться в церковь чернокожих, особенно на фоне неадекватного поведения представителей BLM в США — не очень радужная перспектива для РКЦ.

Белорусский майдан тухнет и Drang nach Osten рискует повторить результаты таких действий 75-летней давности.

Поэтому единственным приоритетным направлением для РКЦ остается Китай. Ради сделки с Китаем руководство РКЦ сейчас пойдет на все. Даже если потребуется публично проклясть Помпео и Трампа во время мессы в соборе св. Петра.

В то же время США понимают эту ситуацию. Понимают, что РКЦ имеет опыт работы со спецслужбами и сейчас пытается войти в тесный контакт с теми, кого они называют «враг № 1». А соответственно, китайские спецслужбы тоже церемониться не будут. И если в 2014 году американцы и католическая иерархия делали майдан в Гонконге, то нет никакой гарантии, что Пекин не начнет использовать этот же потенциал католиков уже против США в ходе противостояния между странами. И где-то, скажем, в Детройте случайно не возникнет майдан, который «совершенно случайно» начнут поддерживать «святые отцы» РКЦ.

Поэтому диалог между Помпео и руководством РКЦ уже доходит до кипения и взаимных укоров, что в общем-то может только ускорить вражду. И проблема здесь гораздо глубже, чем просто проблема выборов в США: дескать с кем Католическая церковь — с демократами или республиканцами.

Речь идет о том с кем Католическая церковь геополитически: с Китаем или США.