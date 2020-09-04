Украина – Швейцария: отличный результат после долгого перерыва

Вот и дождались. С середины ноября не собирались национальные сборные, так что даже если б это был простой товарищеский матч сборной, он всё равно вызвал бы большой интерес. Хотя, признаться, в моём понимании Лига наций пока нечто среднее между товарищескими матчами и отборочным турниром. Как когда-то Кубок Интертото был. Уже не товарняк, но и еще не Кубок УЕФА...

Перед матчем писал, что матч – на три результата, и единственное, в чем был уверен, что игра будет упорной и вязкой, но не будет зрелищной. Наверное, поэтому могу написать, что поединок превзошёл ожидания. Превзошла ли ожидания игра нашей сборной? Давайте разберемся.

В моём понимании, Украина подходила к матчу в более выгодной ситуации. Большинство игроков нашей сборной играют в родном чемпионате. В отличие от него чемпионаты Швейцарии, равно как сезон в «Большой четверке» (Испания, Англия, Италия, Германия), а большинство игроков сборной Швейцарии играют там, еще не начался. Более того, многие клубы только неделю назад начали подготовку к сезону. Разумеется, это говорило в пользу нашей сборной.

И, на мой взгляд, как раз лучшее физическое состояние украинцев стало решающим. Согласитесь, в первом тайме, особенно после гола Ярмоленко, доминировала Швейцария. Она поддавливала, создавала полумоменты, даже чаще била по воротам. У наших до перерыва было пять ударов, у швейцарцев – шесть, причем эти пять ударов Украина нанесла в трех атаках. Сначала было добивание после удара Малиновского в каркас, а в голевой атаке сначала Тымчик не сумел пробить кипера, а потом уже выкатил мяч на Ярмоленко, который пяткой открыл счет. Зато после гола Ярмоленко наши аж до перерыва лишь раз потревожили швейцарского вратаря.

Так что, хоть у ворот Пятова по-настоящему острых моментов не было, но давление швейцарцев сделало ответный мяч Сеферовича логичным. Активнее гости начали и вторую половину, и Варгас, конечно, должен был выводить их вперед. Но он не мастер игры головой, поэтому и пробил из убойной позиции в стойку.

Однако хватило гостей только примерно на час игрового времени. Они стали выдыхаться, проигрывать нашим в скорости, не успевать занимать верные позиции и мешать проведению быстрых атак. 15 минут в середине второго тайма: у наших восемь ударов по воротам, у Швейцарии – ноль! Более того, навскидку это был единственный отрезок в матче, в котором наши владели мячом больше соперника!

Заслужили ли украинцы, чтоб забить именно в середине второго тайма? Бесспорно! Гол Зинченко, который забросил мяч за шиворот голкиперу, можно смаковать очень долго. Это реально шедевр, в том числе и благодаря которому склонен считать манкунианца лучшим игроком матча.

Концовка прошла при заметном территориальном преимуществе гостей? Разумеется! Но что им это дало? Что они из этого извлекли? Создали ли они хоть что-то серьезное у ворот Пятова? Ничего, ничего и еще раз ни-че-го!

Так что молодцы ребята, что извлекли выгоду из слабостей сборной Швейцарии, что грамотно распределили силы на весь матч, умело сыграли по результату. Очень сильно провели матч полузащитники, здорово выглядели оба крайних защитника, которые в сборной всё-таки новые персоны, понравился Матвиенко. При этом из трех форвардов, вышедших в стартовом составе, похвалы достоин только Ярмоленко, чаще других угрожавший воротам Зоммера (четыре удара всего и два в створ), а вот Коноплянка и Мораес были ни о чем. Бразилец вообще, по-моему, в кадре появился только во время исполнения гимна и потом уже во втором тайме. Есть вопросы и к Пятову, который, мягко говоря, не выручил в эпизоде с голом, да и еще в передаче разок очень серьезно обрезался.

Ну и давайте учитывать, что всё-таки не Швейцария, хоть она год назад и играла в «финале четырех» Лиги наций, – главный фаворит этой группы, что матч состоялся в благоприятное для Украины время, и посмотрим, что покажут наши в воскресенье в Испании, которая, к слову, тоже находится не в лучшем состоянии.