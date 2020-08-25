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Александр Зинченко: по-прежнему самый успешный, но уже не лучший

Андрей Шахов
25.08.20 08:00
163
Александр Зинченко: по-прежнему самый успешный, но уже не лучший

Тему наших игроков, выступающих в зарубежных клубах, хотелось бы закрыть Александром Зинченко. Как-никак, он остается одним из лучших наших легионеров и к тому же большим любителем завоевания трофеев. Конечно, по этой части ему очень далеко до Шевченко и Тимощука, однако, во-первых, ему только 23, и его карьера на старте, во-вторых, ни один из современных украинских футболистов не выиграл в топ-чемпионатах столько, сколько Зинченко.

Двукратный чемпион Англии (2018 и 2019 год), обладатель Кубка Англии (2019), двукратный обладатель Суперкубка Англии (2019, 2020), трехкратный победитель Кубка английской лиги (2018-2020)! Восемь трофеев за три сезона в «Манчестер Сити»! И хоть в этом году манкунианцам снова не удалось пройти дальше четвертьфинала в Лиге чемпионов, не удалось сохранить чемпионское звание, без трофеев всё равно «горожане» не остались.

Каким выдался сезон для Зины? По-моему, не шибко успешным. С одной стороны, он стал играть больше. В своем первом чемпионате он сыграл восемь матчей, во втором – 14, в этом – 19, впервые достигнув рубежа в 50%.

Но при этом…

– в прошлом сезоне у него было 14 выходов в старте, в этом – 13;

– в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов он провёл пять матчей (4 в основе), в этом – только два (один в старте);

– в этом сезоне он получил первую в карьере красную карточку (в Лондоне против «Тоттенхэма»);

– в этом сезоне он не набрал ни одного очка по системе «гол+пас», хотя в прошлом сделал три ассиста в чемпионате и два – в Лиге чемпионов. Зинченко оказался одним из всего лишь четырех полевых игроков «Ман Сити», не сделавшим за сезон ни одного результативного действия. 102 мяча «Сити» забил в этом чемпионате, 21 в Лиге чемпионов… И ни в одном из них не поучаствовать как автор или ассистент?!.. Ну, не знаю...

Ну и в целом игру Зинченко стали гораздо больше критиковать, чем раньше, как специалисты, так и болельщики. Увеличилось и количество откровенно неудачных матчей: «Тоттенхэм», дерби с «МЮ», неудачный выход на замену против «Челси»… Это только в 2020 году.

Я понимаю, что Зинченко – не ведущий игрок «Ман Сити», а ведомый, что даже основным левым защитником команды его трудно назвать (у Менди 18 выходов в основе, у Зинченко – 13), что родная его позиция – та, на которой он играет в сборной, а не в «Манчестере». Но при этом Гвардиола регулярно дает ему шансы, но украинец их не использует. Его конкурент Менди тоже не очень хорош, однако, хоть чуточку, но всё-таки лучше. А это означает, что позиция левого защитника, на которой играет Зина, остается в «Манчестере» самой проблематичной.

По оценкам, полученным за сезон, Зинченко всего лишь 17-18 в команде, причем сайт whoscored, на который я ссылался в предыдущих аналогичных статьях, поставил Зинченко на 18-е место среди всех партнеров (Менди – 14-й), хотя по игровому времени он 14-й! Получается, что не воспользовался он своим шансом! Так что не удивлюсь, если в это межсезонье «Сити», несмотря на все свои проблемы с финансовым фэйр-плеем, усилит не только полузащиту и центр обороны (уже пришли Торрес из «Валенсии» и Аке из «Борнмут»), но и позицию левого защитника. Во всяком случае, и немцы, и англичане пишут о том, что Гвардиола посматривает в сторону защитника «Баварии» Алабы, которого он уже тренировал в мюнхенском клубе.

Тэги: футбол, спорт, Александр Зинченко, сборная Украины по футболу

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