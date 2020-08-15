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Роман Яремчук: наш лучший нападающий

Андрей Шахов
15.08.20 07:58
613
Роман Яремчук: наш лучший нападающий

Огромную роль в успехе «Гента» в так и не завершившемся чемпионате Бельгии-2019/20 (а «Гент» занял второе место и теперь будет играть в квалификации Лиги чемпионов) сыграло трио украинских футболистов Пластун, Безус и Яремчук.

Центральный защитник Игорь Пластун стал твердым игроком стартового состава и по количеству матчей, и по количеству времени, проведенного на футбольном поле, стал третьим игроком команды.

Роман Безус, хоть и выходил в стартовом составе лишь в половине матчей, стал четвертым бомбардиром «Гента» с семью голами, к которым он добавил два ассиста.

Ну а лучшим украинцем в «Генте» был Роман Яремчук. Несмотря на серьезную травму, полученную в самом конце прошлого года, из-за которой он сыграл только 18 матчей и ни одного в 2020 году (впервые он сыграл в первом туре нового сезона), львовянин стал вторым бомбардиром команды с десятью голами, к которым добавил еще семь мячей в Лиге Европы. Что любопытно, забивал он в девяти матчах чемпионата, то есть на его счету лишь один дубль, и только один из этих девяти поединков его команда проиграла. Фактически голы Яремчука стали для клуба гарантией набора очков.

Такая игра в составе вице-чемпиона Бельгии сделала воспитанника «Динамо» основным форвардом в сборной страны. Тем болезненнее наши болельщики восприняли новость о травме Яремчука, ведь под большим вопросом оказалось участие Романа в чемпионате Европы. Представьте: у Яремчука – серьезная травма ахиллового сухожилия, он был прооперирован, Беседин дисквалифицирован... Ехать на турнир с одним Мораесом? Но все вопросы снял перенос Евро-2020 на год из-за пандемии.

Яремчук был настолько хорош в «Генте», что то и дело появлялись слухи об интересе к нему команд из топ-чемпионатов. Особенно активна была «Рома». «Гент» даже ценник вывесил – 15 миллионов евро, что на 13 миллионов больше суммы, которую, по слухам, бельгийский клуб выложил киевскому «Динамо». И кто знает, состоялся бы этот трансфер, если бы злосчастная травма ахилла.

Теперь же разговоры об уходе Яремчука заметно смолкли. И на то есть немало причин: потенциальные покупатели хотят посмотреть, повлияет ли травма на игру украинского нападающего, снижение цен на игроков в условиях пандемии, а главное - запрет зрителям посещать стадионы, что резко уменьшило доходы клубов. Плюс в «Роме» в очередной раз сменился собственник, и какими будут амбиции нового владельца пока еще непонятно.

Тем не менее, очевидно, что после продажи летом во французский «Лилль» канадца Джонатана Дэвида за 32 млн. евро (именно Дэвид с 18-ю голами стал лучшим бомбардиром «Гента» в минувшем сезоне, да и, по большому счету, был лучшим игроком команды) именно Яремчук становится главным потенциальным источником дохода для «Гента».

«Генту» играть в квалификации Лиги чемпионов, но, уверен, что в случае поступления выгодного предложения (может, не 15-миллионного, а допустим, 12-ти), «Индейцев» (прозвище «Гента») не остановит грядущий матч квалификации, и украинец будет продан. Во всяком случае, бельгийские, да и голландские клубы это никогда не останавливало. Вспомните, как «Брюгге» год назад перед матчами с «Динамо» продал своего лучшего форварда Уэсли в «Астон Виллу». Проблема только в том, что, повторюсь, потенциальные покупатели сейчас не будут предлагать большие деньги за украинца, а посмотрят на его игру на старте нового сезона. Тем более, чемпионат Бельгии уже стартовал, и в первом туре «Гент» потерпел поражение. Яремчук отыграл весь матч и послал мяч в сетку ворот соперника, добив мяч после удара Пластуна в каркас, но арбитры посчитали, что мяч  к этому моменту уже пересек линию ворот, и записали гол на Игоря, а не на Романа.

В общем, всё в руках и ногах Романа. Будет он столь же успешен, как на старте прошлого сезона, вернется и интерес к нему.

Тэги: футбол, спорт, сборная Украины по футболу, Роман Яремчук

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