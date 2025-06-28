Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Военное положение, естественно, подразумевает определенные ограничения прав и свобод. Но не до такой степени, как это произошло в Украине, с превышением всех рациональных потребностей, необходимых для обороны.

Порой кажется, будто Конституцию отменили вообще. Власть считает себя абсолютной, не видит для себя никаких ограничений. Как Людовик XIV: «Государство — это я». Речь идет о жесткой цензуре в СМИ. О умножении на ноль роли парламента. О давлении на оппозицию, гражданское общество, волонтеров. Об уничтожении местного самоуправления. О портновщине – незаконное использование в узких политических интересах судебной и правоохранительной системы. Об обысках без разрешения суда и о санкциях в обход судебной системы. Пока миллионы людей защищают Украину от внешней российской угрозы, "5-6 менеджеров" подсматривают в российские шпаргалки. Нам нужно не только защитить Украину, но и затем добыть в борьбе мир. Чтобы Украина осталась парламентско-президентской республикой. Чтобы ценности, за которые стояли на Майдане, а затем боролись на линии фронта, не превратились в обычные слова на бумаге.

Уже больше половины украинцев понимают, куда двигается власть. Но несмотря ни на что мы боремся за свободу, за наше право выбирать, за наш суверенитет и, в конце концов, за наш курс в Европейский Союз и НАТО. За все, что написано в Конституции.

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