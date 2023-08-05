Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Если кто не в курсе. Вроде бы корейцы придумали способ создавать сверхпроводники при комнатной температуре. Если да — то это прорыв, сравнимый... да даже хз с чем. Ну, наверное, лазер или транзистор.
Некая анонимная химик из МГУ с аниме на аватарке попыталась реплицировать опыт у себя на кухне. И да. У неё получилось. Ну вроде получилось.
Сейчас, понятно, повторить опыт пытаются в десятках, если не сотнях лабораторий по всей планете, и стоит ожидать новостей. Корейцы уже отредактировали оригинальную версию статьи. Американцы уже нашли теоретическое подтверждение.
Желающие могут поставить деньги в тотализаторе — еб...нет или не должно.
Сверхпроводимость = нулевое электрическое сопротивление. Где его можно применить? Самое известное — маглевы. Если удастся сделать их дешёвыми и простыми, они смогут вытеснить львиную долю авиаперевозок.
Но это, конечно, не самое важное:
1. Энергосети. Гипотетически передачи электроэнергии на любые расстояния (даже по дну Атлантического океана). Появление глобального рынка электроэнергии. Как кроссовки, сшитые в Бангладеш, можно купить во всем мире, так и электричество, произведённое на Братской ГЭС, можно будет покупать где угодно.
Дальше можно фантазировать. Ну, например, если термоядерный реактор, как многие ожидают, получится сделать только очень большим (и мощным) — не беда: можно будет построить дюжину на всю планету, а ток потребителям отправлять по сетям с нулевыми потерями. Или строить АЭС посреди пустыни или тундры, или ТЭС прямо на месторождениях угля или газа (где, к тому же, их выбросы мало кому навредят). Зелёная энергетика внезапно обретает смысл: пока в Германии штиль и ветряки не работают, в Андалусии стоит жара — и электричество оттуда идёт на Рейн. Появляется смысл обсуждать даже самые смелые, если не безумные, проекты, типа Пенженской ПЭС. Кстати, лидеры в разработке сверхпроводниковых энергосетей — как раз Корея, а также США и Россия (Петербург).
Помимо сказанного, сверхпроводимость полезна и в самих генераторах, позволяя повысить КПД.
Ну и, конечно, сами термоядерные реакторы. Для захвата плазмы используются именно сверхпроводники. (Есть, правда, схемы с лазерами).
2. Появляется возможность резко повысить эффективность электрических двигателей. Обмотка из сверхпроводников обеспечивает бешеные магнитные поля. Если ещё сделать аккумуляторы, то электрические самолеты могут стать обыденностью. И летающие автомобили. И летающее всё.
3. Компьютерная память, которая может стать быстрее даже не в разы, а на порядки. (Кстати, 40% DRAM и 31% NAND в мире делает Samsung, а в самых современных чипах памяти его единственный конкурент — американский Micron). Ещё сверхпроводники нужны для создания компьютеров будущего — квантовых.
4. Аппараты МРТ, умеющие не только находить, но и уничтожать потоком частиц раковые опухоли.
5. Новые материалы. Искусственные биологические системы. Детекторы частиц, которые позволят лучше понять устройство Вселенной. Короткий список здесь.