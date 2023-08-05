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Блоги > Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Автор: Василий Тополев
05.08.23 17:44
169
Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Если кто не в курсе. Вроде бы корейцы придумали способ создавать сверхпроводники при комнатной температуре. Если да — то это прорыв, сравнимый... да даже хз с чем. Ну, наверное, лазер или транзистор.

Некая анонимная химик из МГУ с аниме на аватарке попыталась реплицировать опыт у себя на кухне. И да. У неё получилось. Ну вроде получилось.

Сейчас, понятно, повторить опыт пытаются в десятках, если не сотнях лабораторий по всей планете, и стоит ожидать новостей. Корейцы уже отредактировали оригинальную версию статьи. Американцы уже нашли теоретическое подтверждение.

Желающие могут поставить деньги в тотализаторе — еб...нет или не должно.

Сверхпроводимость = нулевое электрическое сопротивление. Где его можно применить? Самое известное — маглевы. Если удастся сделать их дешёвыми и простыми, они смогут вытеснить львиную долю авиаперевозок.

Но это, конечно, не самое важное:

1. Энергосети. Гипотетически передачи электроэнергии на любые расстояния (даже по дну Атлантического океана). Появление глобального рынка электроэнергии. Как кроссовки, сшитые в Бангладеш, можно купить во всем мире, так и электричество, произведённое на Братской ГЭС, можно будет покупать где угодно.

Дальше можно фантазировать. Ну, например, если термоядерный реактор, как многие ожидают, получится сделать только очень большим (и мощным) — не беда: можно будет построить дюжину на всю планету, а ток потребителям отправлять по сетям с нулевыми потерями. Или строить АЭС посреди пустыни или тундры, или ТЭС прямо на месторождениях угля или газа (где, к тому же, их выбросы мало кому навредят). Зелёная энергетика внезапно обретает смысл: пока в Германии штиль и ветряки не работают, в Андалусии стоит жара — и электричество оттуда идёт на Рейн. Появляется смысл обсуждать даже самые смелые, если не безумные, проекты, типа Пенженской ПЭС. Кстати, лидеры в разработке сверхпроводниковых энергосетей — как раз Корея, а также США и Россия (Петербург).

Помимо сказанного, сверхпроводимость полезна и в самих генераторах, позволяя повысить КПД.

Ну и, конечно, сами термоядерные реакторы. Для захвата плазмы используются именно сверхпроводники. (Есть, правда, схемы с лазерами).

2. Появляется возможность резко повысить эффективность электрических двигателей. Обмотка из сверхпроводников обеспечивает бешеные магнитные поля. Если ещё сделать аккумуляторы, то электрические самолеты могут стать обыденностью. И летающие автомобили. И летающее всё.

3. Компьютерная память, которая может стать быстрее даже не в разы, а на порядки. (Кстати, 40% DRAM и 31% NAND в мире делает Samsung, а в самых современных чипах памяти его единственный конкурент — американский Micron). Ещё сверхпроводники нужны для создания компьютеров будущего — квантовых.

4. Аппараты МРТ, умеющие не только находить, но и уничтожать потоком частиц раковые опухоли.

5. Новые материалы. Искусственные биологические системы. Детекторы частиц, которые позволят лучше понять устройство Вселенной. Короткий список здесь.

Ну да, естественно, все эти применения сверхпроводников — дело далёкого, мб даже очень далёкого будущего, к сожалению (как между созданием транзистора и микропроцессора прошло несколько десятилетий, например).
 
В своё время историки экономики задались вопросом. Надёжные генераторы электричества появились в 1880-е гг. Но перестройка американских фабрик с паровых на электрические произошла только в 1920-е. Почему? «Эффект колеи», или QWERTY. Ну вы, наверное, слышали. В самых разных странах мира пользуются колеёй, которую (во многом случайно) выбрали в XIX веке. Просто потому, что под неё уже всё заточено. То же касается клавиатуры с раскладкой QWERTY, специально созданной как максимально неудобная. Её делали для пишущих машинок — и делали так, чтобы рычажки не зацеплялись друг за друга, поэтому часто используемые подряд буквы ставили в разные места.
 
То же и с фабриками. Электричество позволяло устанавливать станки на фабрике где угодно, а сами фабрики делать одноэтажными ангарами, несравнимо более простыми, чем многоэтажные, очень сложные паровые фабрики с безумным числом труб, клапанов, котлов и прочего. Но переход от паровых к электрическим требовал перестройки всей инфраструктуры. Делать в массовом количестве дешёвые промышленные генераторы было бессмысленно, пока на них не было высокого спроса — а спроса не было, потому что не было дешёвых генераторов. И только в 1920-е годы, когда американская экономика купалась в деньгах после Первой мировой, этот порочный круг был разорван.
 
Автоматические телефонные станции тоже были изобретены ещё в конце XIX века, но число людей-телефонистов в США росло аж до середины XX века, а окончательно они исчезли только в восьмидесятые.
 
Такого рода примеров можно привести множество. Даже если у нас появятся технологии, обеспечиваемые сверхпроводящими материалами, до их массового внедрения в жизнь придётся, возможно (и скорее всего), ждать десятилетия.
 
Тэги: наука, сверхпроводник

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