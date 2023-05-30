Война в Украине стимулирует рост миллионеров

Несмотря на войну количество миллионеров в Украине растет. Да-да, только по официальным данным, за прошедший 2022 год число миллионеров, подавших декларации о доходах, увеличилось на 1334 человека: с 8177 до 9511.

И что еще примечательно, уже в 2023 году также подано более 7600 деклараций о доходах на сумму 24,4 млрд грн.

Хотя здесь важнее даже не количество миллионеров, а совместимость задействованных кредитов с количеством продукции, произведенной в Украине, и возможность государства потом выплатить заемные деньги.

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