Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот

В потоке военных новостей ждешь позитивную весточку — о победах, об облегчении участи военных или гражданских и другие новости как-то не так уже воспринимаешь, скорее как фон. Но вот сегодня прочитав одну из таких «мирных» новостей непроизвольно вздрогнул — случай просто вопиющий: всемирно известная компания Джонсон и Джонсон (Johnson&Johnson) заключила соглашение о выплате 8.9 миллиардов долларов пострадавшим от ее продукции. После 10летнего спора об этом.

Речь идет о том, что детские присыпки Джонсон вызывали рак.

Компания ДЕСЯТЬ ЛЕТ пыталась «соскочить» с этой претензии и уже очевидно, что не могла не знать, что она является виновной в причиненном ущербе.

По моему это во сто крат хуже, чем сама причина спора. Нет ничего нового в том, что некоторые дельцы жадные или жадные до преступления. Это плохо и должно караться, но вот попытка уже ПОСЛЕ преступления сделать вид, что ты не при чем в случае такого ужасного вреда маленьким деткам — это не просто ужас, а мега ужас.

Я лично предприму усилия по недопущению потребления продуктов компании Джонсон и Джонсон. И всем нормальным людям желаю задуматься — покупать ли что-то, чего коснулась эта компания.

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