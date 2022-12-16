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Блоги > Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов

Автор: Юрий Бутусов
15.12.22 23:45
71
Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов

Семьи погибших в бою не получают выплаты за гибель из-за того, что бойцы считаются пропавшими без вести, а зарплату бойцов не получают, потому что причины исчезновения не установлены, хотя есть видео боя.

После обнародования видео кровавой атаки бойцов 56-и бригады на Пески мужественного и опытного воина, ко мне обратилась Татьяна Липитенко — мама одного из бойцов, 27-летнего Михаила Липитенко, разведчика бригады, мужественного и опытного воина.

Она попросила вмешаться в бюрократическую разборку. Бойцы, не вернувшиеся из той атаки, и чьи тела не были эвакуированы, признаны пропавшими без вести.

Семьи с детьми не получают деньги — ибо пропавший без вести приравнивается, фактически, к самовольному оставлению части. И ни денег за погибших, ни плату за живых семьи не имеют.

Считаю необходимым, чтобы Минобороны и ВСУ навели порядок в работе с семьями пропавших бойцов. Им нужно внимание и нужно определить особый статус — «пропал без вести при выполнении боевого задания из-за невозможности эвакуации», чтобы все выплаты сохранялись.

Ибо нельзя относиться к воину как к самовольно оставшему часть.

Это должно означать, что воин отправился на боевое задание, и ответственность за его возвращение — на его командирах, он остается на задании, если не признано другое. И все, что должно принадлежать бойцу и его семье, должно выдаваться. Через определенное время, например 6 месяцев, если данных о пребывании нет, командование должно принять решение о статусе бойца или считать его погибшим.

А пока такого решения нет — семья должна получать средства.

Прошу народных депутатов рассмотреть вопрос и определить эти процедуры в законном порядке. Ибо счет пропавших идет на тысячи.

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Тэги: выплаты, война в Украине

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