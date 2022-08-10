Почему украинцы массово подают на развод?

Топ запросов в Украине сегодня — расторжение брака. Я была уверена, что статистика бракоразводных процессов с началом войны точно улучшится: их станет меньше. Но все случилось с точностью наоборот.

Удивительно другое. Сейчас совершенно иные мотивы для расторжения брака, чем те, что были до войны.

Я попыталась обобщить все то, что слышу от клиентов, и вот, что получилось.

1. Если инициатор развода — женщина, оставшаяся в Украине, то во главе угла, прежде всего, стоит ее нежелание жить в той семье, которая совершенно не похожа на ту, о которой она мечтала (здесь все: от неустроенности быта до домашнего насилия)

Такие женщины размышляют примерно следующим образом: мы не знаем, куда «прилетит» завтра, и мы не знаем, сколько у нас, в принципе, времени жизни. Но то, что нам дано, мы хотим прожить так, как мечтали/хотели/планировали.

2. Если инициатор развода — женщина, выехавшая заграницу и имеющая там, скажем так, нормальные условия для проживания, то она вдруг начинает смотреть на все другими глазами.

Она для себя видит абсолютно другие условия для жизни, своего и детей развития, другие стандарты качества жизни (хотя, я бы в этом месте поспорила, особенно, что касается медицинской сферы и государственного школьного образования).

Начинает этим всем делиться с мужем, который остался в Украине, он ее не понимает, слово за слово, и вот уже возникли непримиримые противоречия, которые ведут к одному — к разводу.

3. Если инициатор развода — мужчина, оставшийся в Украине, то мотив для развода такой (правда, некоторые женщины воспринимают это, как предательство).

Мужчина, во время длительного отсутствия жены, понимает, что не то что не скучает, а ему просто хорошо. И он признается себе, что без жены ему оказывается не только норм, а куда лучше.

Для него становится важным то, что в наступившей тишине он вдруг услышал себя (это чаще всего происходит, когда женщины «заставляют» мужчин вступать в брак под тем или иным предлогом).

Мужчина решается поставить во главу угла себя.

И именно это становится «спусковым крючком» для развода.

Потому что правдой оказалось то, что его жена, выходя за него замуж, всего лишь решала какие-то свои «задачи». Он оказался просто средством.

***

Война оголила наши нервы.

Мы все, как натянутая струна.

И cейчас в отношениях можно опираться лишь на правду. Если ее нет, — ничего не будет. И война это проявила очень сильно.

Первоисточник