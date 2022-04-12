Санта Муэрте понад усє

Меня всегда удивляла тяга периферийного католицизма, что в Мексике, что в украинском униатском варианте к культу мертвых. Особенно эта тяга стала проявляться после Майдана с его небесной сотней, с «плыве кача», борьбой с памятниками, массовым коленопреклонением перед мертвыми героями и т. д.

И это мы не обсуждаем проявлений подобного культа мертвых в период второй мировой войны.

А вот и еще одна социальная реклама с прекрасным образчиком подобного культа.

Кстати, напоминает ролики ИГИЛ с перерезанием горла пленников.

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