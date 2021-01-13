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Блоги > Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Автор: Юрий Ткачёв
12.01.21 22:02
464
Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Cosmopolitain вышел с обложкой с изображениями толстых женщин и заголовком «This is healthy» (это здорОво). Ну типа задумка такая, что не травите толстых, celebrate diversity и этот вот всё.

Но. Блин. Быть толстым — это совершенно точно НЕ здорово. В смысле, это что угодно, но здоровьем тут точно не пахнет. Нет ничего здорового в сахарном диабете, проблемах с дыхательной системой, болезням из-за отложения жира на сердце, печени, почках, гормональных дисбалансах и прочем. В смысле, ожирение — это болезнь. Лишний вес — начальная стадия болезни. И это нуждается в профилактике. А иногда — в лечении.

Я тоже, мягко скажем, не худощавый, особенно последнее время. Но я отдаю себе отчёт, что это проблема, вызванная в том числе моими недостатками: неумением организовать правильное питание, наладить режим сна, регулярно выделять достаточно времени для занятий спортом. И я с этим борюсь.

Ну то есть да, мне, конечно, не слишком приятно, когда мне сообщают что-то вроде «Ого, нифига ты ряху разожрал!». Но блин, а если это правда? Тем больше мне будет стимулов перестать жрать шаурму , заедая пельменями, например. Это не очень правильный подход и всё такое, и травля по поводу лишнего веса, вообще говоря, не труъ (ну, с педагогико-психологической точки зрения).

Но вот такие ребята которые типа «эй, ты жирный, но это нормально!» — к чему они мотивируют? К тому, что всё ОК, ты (я) классный такой, как есть, так давай и дальше жрать чёрти что, спать чёрти когда и т.п.? Так выходит?

Да, ожирение это болезнь. И зачастую люди не виноваты в том, что они больны (не мой случай, я виноват сам). Но блин. Наркомания — тоже болезнь, и далеко не все наркоманы сделали соответствующий выбор осознанно. Так что, давайте скажем «быть торчком это нормально, не стыдись себя?». Или «да не страшно что ты синяк, многие великие люди бухали, просто будь собой, это естественно!».

А разные психи? И ладно бы тихие шизофреники, а то ж есть, скажем, социально опасные психопаты. Ну или неопасные, но не дофига приятные, типа дрочил в парках и прочей публики? (хотя психиатрия гласит, что уличный онанист имеет прекрасные шансы эволюционировать в серийного насильника или даже убийцу). Им тоже скажем: да ладно, это нормально, ты просто не такой как все, бегай тряси хером по паркам дальше? Или всё-таки посоветуем (и поможем) обратиться к специалистам?

Не, друзья мои. Я, конечно, человек современный, толерантный, понимающий и это вот всё. Но по-моему эти мультики заходят куда-то уже совсем не туда.

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Тэги: ожирение, здоровье, наркомания

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