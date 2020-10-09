Как папа римский стал... марксистом

3 октября 2020 папа римский подписал новую энциклику под названием «Все братья». Впервые за 206 лет это случилось вне стен Ватикана — в базилике католического святого Франциска Ассизского.

Сразу бросается в глаза левоглобалистский характер этого документа. От него не отказался бы любой марксист.

Мечты о «едином человечестве», в котором все — братья. Относительность частной собственности и примат общего блага. Условность национальных границ и открытость для иммигрантов.

Карл Маркс аплодирует стоя!

Какие-то аспекты этой энциклики были бы полезны, если бы их можно было истолковать как необходимость сдерживания западного капитализма и процесса колонизации.

Но что-то подсказывает, что ее смысл может заключаться в продвижении процесса глобализации, в котором главенствующую роль будет играть как раз «прогрессивное» западное сообщество.

При этом «прогрессом» в виде гомо-браков, гендерной идеологии, экуменизма и борьбой с перенаселением Запад готов поделиться без всяких условий. И не только поделиться, но и насадить с особым рвением. А вот реально помочь другим странам развить свою экономику — в этом есть большие сомнения. Зачем ему конкуренты? Развитая экономика — это основа для альтернативного западным странам суверенитета. А это в их планы вряд ли вписывается.

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