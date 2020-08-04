Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Герой Украины, генерал Григорий Омельченко раскрыл заговор сионистов против Украины и на страницах издания «Україна молода» обратился к президенту Зеленскому:

«В руках мирового закулисья — настоящих хозяев мира и творцов нового мирового порядка — международного сионизма ты (как и твой московский тезка) — всего лишь кукла-марионетка, при помощи которой они реализуют свои планы в отношении Украины».

Герой обнародовал коварные планы сионизма в Украине:

«На очереди — принятие закона про местный референдум, через который международный сионизм планирует реализовать план о создании государственного образования, так называемого „Нового (Небесного) Иерусалима“ на территории Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей (со столицей в Днепре)».

«Я — антисионист, антифашист, антирасист, антикоммунист! Я националист — патриот — тот, кто любит свою нацию и защищает Государство Украина!», — заключает глава Союза офицеров Украины и требует, чтобы Зеленский немедленно подал в отставку.

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