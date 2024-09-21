Микки 17 (2024): трейлер и дата выхода нового фильма от режиссера «Паразитов»

Вышел трейлер нового фильма «Микки 17» от режиссера фильма «Паразиты»

Главный герой «Микки 17», которого сыграет Роберт Паттинсон, вынужден постоянно жертвовать собой ради научных исследований. И каждый раз учёные «воскрешают» его для новых экспериментов, но после очередной миссии что-то пошло не так.

Премьера «Микки 17» состоится 31 января 2025 года.

Трейлер фильма «Микки 17»: