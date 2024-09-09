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Видео-Новости > Человек-волк (2025): тизер ремейка известного фильма ужасов

Человек-волк (2025): тизер ремейка известного фильма ужасов

Александр Панько
08.09.24 17:42
194
Человек-волк (2025): тизер ремейка известного фильма ужасов
Вышел тизер ремейка фильма ужасов «Человек-волк» от создателей «Пилы» и «Астрала».
 
Подробности сюжета хоррора «Человек-волк» об оборотне держатся в тайне.
 
«Человек-волк» выйдет в 2025 году.
 
Трейлер фильма «Человек-волк»:
 

Тэги: фильм, кино

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