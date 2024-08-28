В Ростовской области атакована очередная крупная нефтебаза оккупантов

В России ночью БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области. Так, согласно сообщениям росСМИ, Около 03:00 ночи в Ростовской области сбито 4 БПЛА. По предварительным данным местной власти, пострадавших нет.

При этом местные жители сообщают, что после атаки горит нефтебаза «Атлас» Росрезерва в Каменском районе, которая специализируется на хранении нефтепродуктов, а также отпускает нефтепродукты российской армии.

Нефтебаза «Атлас» Росрезерва в Ростовской области уже подвергалась атаке в ночь на 3 августа. Тогда БПЛА попал в одну цистерну, начался пожар, который удалось ликвидировать. Сегодня атака повторилась.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев только спустя 5 часов подтвердил пожар на нна комбинате Росрезерва «Атлас», назвав причиной атаку украинских БПЛА.

«Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», — сообщил Голубев.

Напомним, пылающую в Ростовской области нефтебазу снова атаковали беспилотники.