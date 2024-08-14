Обезьяна (2025): дата выхода и тизер фильма по рассказу Стивена Кинга

Вышел тизер фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга

По сюжету фильма «Обезьяна», дети находят на чердаке жуткую заводную обезьянку с тарелками, в которую вселился злой дух. Каждый раз, когда она начинает играть — умирает кто-то из близких их отца.

Премьера фильма «Обезьяна» запланирована на 21 февраля 2025 года.

Тизер фильма «Обезьяна»: