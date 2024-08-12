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Видео-Новости > Белоснежка и семь гномов (2025): дата выхода и трейлер

Белоснежка и семь гномов (2025): дата выхода и трейлер

Агата Кловская
12.08.24 18:50
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Белоснежка и семь гномов (2025): дата выхода и трейлер
Вышел трейлер нового фильма «Белоснежка и семь гномов». 
 
В новой версии «Белоснежка и семь гномов» принцессу не будет спасать принц своим поцелуем, и она не будет мечтать о настоящей любви.
 
Премьера фильма «Белоснежка и семь гномов» запланирована на 21 марта 2025 года.
 
Трейлер фильма «Белоснежка и семь гномов»:
 

Тэги: фильм, кино

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