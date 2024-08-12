Белоснежка и семь гномов (2025): дата выхода и трейлер

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?
В Минобороны ответили, когда появится автоотсрочка в «Резерв+»
Графиков отключений света может не быть до середины октября. Но есть условие
Замглавы Минэнерго Александр Хейло задержан на взятке в $500 тысяч
Кремль может готовить масштабную месть Киеву за атаку на Курщину, — СМИ
Стало известно, будут ли отключать свет 12 августа
Сборная Украины завоевала еще одно «серебро» на ОИ-2024
Украина взяла под контроль газовую станцию «Газпрома» возле Суджи, — WP
ОИ-24: Копилка сборной Украины пополнилась еще двумя медалями
Стало известно, будут ли выключать свет 9 августа
В Курскую область перебрасывают ЧВК «Вагнер», — росСМИ