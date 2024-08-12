Белоснежка и семь гномов (2025): дата выхода и трейлер

Вышел трейлер нового фильма «Белоснежка и семь гномов».

В новой версии «Белоснежка и семь гномов» принцессу не будет спасать принц своим поцелуем, и она не будет мечтать о настоящей любви.

Премьера фильма «Белоснежка и семь гномов» запланирована на 21 марта 2025 года.

Трейлер фильма «Белоснежка и семь гномов»: