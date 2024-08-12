Лило и Стич (2025): вышел тизер нового фильма, дата премьеры засекречена

Россия не может отбить потерянные районы Курской области, несмотря на подкрепление, — FT

В Украине начали выдавать водительские права с допзащитой

В Минобороны ответили, когда появится автоотсрочка в «Резерв+»

Стало известно о еще одном страшном последствии алкоголя

Белоснежка и семь гномов (2025): дата выхода и трейлер

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Графиков отключений света может не быть до середины октября. Но есть условие

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Замглавы Минэнерго Александр Хейло задержан на взятке в $500 тысяч

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Кремль может готовить масштабную месть Киеву за атаку на Курщину, — СМИ

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Стало известно, будут ли отключать свет 12 августа

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Сборная Украины завоевала еще одно «серебро» на ОИ-2024

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Украина взяла под контроль газовую станцию «Газпрома» возле Суджи, — WP

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ОИ-24: Копилка сборной Украины пополнилась еще двумя медалями

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Стало известно, будут ли выключать свет 9 августа

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В Курскую область перебрасывают ЧВК «Вагнер», — росСМИ