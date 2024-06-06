В Черном море ликвидировано очередное вражеское судно

В ночь на четверг украинские военные уничтожили в Черном море очередной корабль российских захватчиков. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона 6 июня.

«Поздравление — это не только благодарность, но еще и уничтоженное сегодня ночью еще одно вражеское судно в Черноморской акватории. Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО. Морской удар, все точно, еще минус один вражеский корабль», — заявил Юсов, перед тем поздравив украинских журналистов с профессиональным праздником.

Он отметил, что на дне Черного моря появилась еще одна «морская недвижимость» и пообещал, что «детали будут сегодня и яркое видео тоже».

«Сегодняшняя операция стала возможной в результате сначала прорыва морских фортификаций, которые строил враг, а затем уже уничтожения очередного судна. И так происходит каждый раз», — добавил Юсов.

Напомним, в Балтийском море выведен из строя ракетный корабль «Серпухов».