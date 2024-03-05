Появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины показало видео уничтожения российского патрульного корабля «Сергей Котов». Ролик опубликован утром во вторник, 5 марта.

На видео видно, что в операции участвовали по крайней мере несколько морских дронов Magura V5. Мощные взрывы разрушили российский корабль, и он затонул.

В украинской разведке выясняют информацию о судьбе экипажа потопленного патрульного корабля. Однако известно, что есть погибшие и раненые, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире Радио Свобода во вторник, 5 марта.

«По экипажу — ситуация выясняется, есть погибшие и раненые, но есть вероятность, что часть экипажа смогла эвакуироваться. Нам известно о более 10 каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом, то есть эвакуационная операция все-таки проводилась», — рассказал Юсов.

По его словам, украинские военные уже совершали две успешные атаки на корабль «Сергей Котов» — в июле и сентябре прошлого года, но его возобновляли после ремонта. На этот раз судно точно уничтожено.

«Главное управление разведки во взаимодействии с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины провели блестящую операцию, и Сергей Котов на этот раз уже точно уничтожен. Почему на этот раз? Потому что охотились на него не первый раз, и уже были успешные атаки, но он смог восстановиться после проведения ремонтных работ», — сказал представитель ГУР.

Юсов рассказал, что россияне планировали разместить на корабле ЗРК, и «чем меньше таких судов, тем, соответственно, меньше зенитно-ракетных комплексов будет размещено, и это означает больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны».

Напомним, ВСУ атаковали очередное вражеское судно в Черном море.