Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»

В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»

Александр Панько
26.12.23 09:45
108
В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»

Главное: В порту Феодосии был атакован большой десантный корабль «Новочеркасск». Вероятно, он перевозил иранские «Шахеды».

Детали: В Феодосийском порту во временно оккупированном Крыму сегодня ночью, 26 декабря, был атакован корабль, который перевозил ударные беспилотники «Шахед» из Ирана. Об этом сообщает Крымский ветер в Telegram.

В Феодосии раздались мощные взрывы, российские СМИ заявили о работе сил противовоздушной обороны.

Впоследствии местные жители стали сообщать о мощном пожаре в районе Феодосийского порта. А оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил атаку и заявил, что территория порта оцеплена.

Телеграмм-канал Крымский ветер сообщил, что по их данным был атакован корабль, привезший из Ирана «шахеды».

«На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером „Москва“, следует большой десантный корабль „Новочеркасск“», — заявил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

«Поговаривают, „шахеды“ перевозил», — заявили Воздушные Силы ВСУ.

В соцсетях появились кадры «прилета»:

Силы обороны уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль «Новочеркасск». Об этом сообщает Telegram командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.

«А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ рф — крейсером «Москва», направляется большой десантный корабль «Новочеркасск», — говорится в сообщении.

Командующий также разместил видео пожара в порту города:

В российском Минобороны подтвердили поражение их большого десантного корабля «Новочеркасск» в порту временно оккупированной Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны России.

«Сегодня ночью при отражении удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждение большой десантный корабль „Новочеркасск“», — заявили в Минобороны РФ.

Большой десантный корабль «Новочеркасск» предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Судно способно транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

24 марта 2022 года, в начале полномасштабной войны в Украине, «Новочеркасск» уже был поврежден во время удара по порту Бердянска.

В тему: В Крыму уничтожено два российских десантных катера.

Тэги: Крым, общество, взрыв, корабль, Феодосия

Комментарии

Статьи

24.12.23 21:36

Прогноз на 2024 год для Украины и мира

Автор: Александр Панько

Дайджест

НБУ призвал украинцев сделать запас продуктов питания: до часа Х осталось 2 недели
19.12.23 17:20

НБУ призвал украинцев сделать запас продуктов питания: до часа Х осталось 2 недели

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.12.23 10:10

На фронтах очень напряженно: что сообщают военные

26.12.23 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 354 960 солдат

26.12.23 09:33

В Раду внесли законопроект о мобилизации

25.12.23 21:04

Сергей Базанов: актера из «Слово пацана» обвинили в убийстве

25.12.23 16:56

Россиянку отправили в психушку за то, что назвала Путина шизофреником

25.12.23 16:23

Нелегальные мигранты вовсю атакую США

25.12.23 16:21

Чем сильнее будет ПВО, тем меньше российских чертей будет в нашем небе, — Зеленский

25.12.23 15:59

В Секторе Газа продолжают гибнуть сотрудники ООН

25.12.23 15:53

Луиза Баптиста: известная бразильская спортсменка попала под мотоцикл во время тренировки

26.12.23 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 354 960 солдат

26.12.23 09:33

В Раду внесли законопроект о мобилизации

25.12.23 15:30

Военное командование внесло запрос на мобилизацию полумиллиона человек, — Арахамия

25.12.23 12:24

В России на Буданова повесили сразу 104 «теракта». И заочно «арестовали»

25.12.23 09:53

За сутки ВСУ уничтожили 760 оккупантов, 19 танков и еще кучу разного российского хлама, — сводка Генштаба

25.12.23 09:42

На Сумщине полностью эвакуировали жителей 19 населенных пунктов в приграничной зоне

25.12.23 09:18

Украинская ПВО приземлила еще два вражеских истребителя

22.12.23 16:53

Нидерланды подготовят первые 18 истребителей F-16 для отправки в Украину

22.12.23 15:24

Украинские воины сбили сразу три вражеских истребителя Су-34

22.12.23 13:46

В Украине изменили правила предоставления отпусков

22.12.23 18:17

Мажор Яковлєв має сісти за грати - Генпрокуратура взяла на контроль справу загибелі Наталії Паньків, - ЗМІ

20.12.23 16:55

Ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию

19.12.23 15:05

В ООН сделали заявление по поводу языкового вопроса в Украине

19.12.23 14:44

Украинцы смогут покупать и продавать машины прямо в «Дії»

19.12.23 12:01

В Украине заработали две новые газовые скважины

19.12.23 16:42

Президент Чехии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине

20.12.23 14:21

Искусственный интеллект сможет предсказывать судьбу человека

22.12.23 10:46

Германия не будет выдавать украинских мужчин для мобилизации

19.12.23 15:11

В ВОЗ рассказали о коронавирусе кое-что жуткое

21.12.23 12:50

Орбан подсчитал, во сколько обойдется ЕС членство Украины

Фото и Видео
В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»
В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»
В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»
В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»
Украина создала бронированные морские дроны
Украина создала бронированные морские дроны
Анастасия Фейер: украинка не попала в топ-20 конкурса «Мисс Земля»
Анастасия Фейер: украинка не попала в топ-20 конкурса «Мисс Земля»
Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans
Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans
Свежеиспеченный глава МИД Польши прибыл в Киев
Свежеиспеченный глава МИД Польши прибыл в Киев
В Одессе военкомы устраивали облавы на мужчин на машине скорой помощи
В Одессе военкомы устраивали облавы на мужчин на машине скорой помощи
Стрельба в Праге: есть погибшие, террорист Давид Козак покончил с собой
Стрельба в Праге: есть погибшие, террорист Давид Козак покончил с собой
Глинн Симмонс: американец вышел на свободу, просидев в тюрьме 48 лет ни за что
Глинн Симмонс: американец вышел на свободу, просидев в тюрьме 48 лет ни за что
В ВСУ объяснили, будет ли мобилизация 18-летних парней
В ВСУ объяснили, будет ли мобилизация 18-летних парней
Ли Редмонд: умерла женщина с самыми длинными ногтями в мире
Ли Редмонд: умерла женщина с самыми длинными ногтями в мире
fraza.com
Новости блогосферы
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.