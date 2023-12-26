В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»

Главное: В порту Феодосии был атакован большой десантный корабль «Новочеркасск». Вероятно, он перевозил иранские «Шахеды».

Детали: В Феодосийском порту во временно оккупированном Крыму сегодня ночью, 26 декабря, был атакован корабль, который перевозил ударные беспилотники «Шахед» из Ирана. Об этом сообщает Крымский ветер в Telegram.

В Феодосии раздались мощные взрывы, российские СМИ заявили о работе сил противовоздушной обороны.

Впоследствии местные жители стали сообщать о мощном пожаре в районе Феодосийского порта. А оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил атаку и заявил, что территория порта оцеплена.

Телеграмм-канал Крымский ветер сообщил, что по их данным был атакован корабль, привезший из Ирана «шахеды».

«На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером „Москва“, следует большой десантный корабль „Новочеркасск“», — заявил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

«Поговаривают, „шахеды“ перевозил», — заявили Воздушные Силы ВСУ.

В соцсетях появились кадры «прилета»:

Силы обороны уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль «Новочеркасск». Об этом сообщает Telegram командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.

«А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ рф — крейсером «Москва», направляется большой десантный корабль «Новочеркасск», — говорится в сообщении.

Командующий также разместил видео пожара в порту города:

В российском Минобороны подтвердили поражение их большого десантного корабля «Новочеркасск» в порту временно оккупированной Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны России.

«Сегодня ночью при отражении удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждение большой десантный корабль „Новочеркасск“», — заявили в Минобороны РФ.

Большой десантный корабль «Новочеркасск» предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Судно способно транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

24 марта 2022 года, в начале полномасштабной войны в Украине, «Новочеркасск» уже был поврежден во время удара по порту Бердянска.

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