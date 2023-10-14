«Я щаслива»: Klavdia Petrivna взорвала украинскую музыкальную индустрию

Главное: В ТикТоке вирусятся песни новой украинской исполнительницы, которая известна в соцсети под ником Клавдия Петривна (Klavdia Petrivna) «Я щаслива».

Детали: Очень популярной стала песня украинской исполнительницы Клавдия Петривна (Klavdia Petrivna) «Я щаслива», где поется о депрессии. Видео, которое пользователи выкладывают с этой композицией, набирают почти по миллиону просмотров и массу восторженных комментариев. Также набирает популярность песня «Хто ти».

При этом никто не знает, как выглядит Klavdia Petrivna и как ее на самом деле зовут, сколько ей лет и откуда она родом. В сети нет фото певицы, по которым ее можно было бы идентифицировать: на заставке ее канала — абстрактное изображение женщины в шляпе и с сигаретой.

Klavdia Petrivna — это псевдоним, заимствованный у героини романа «Записки кирпатого Мефістофеля» украинского писателя Владимира Винниченко.

На волне ТикТок успеха Klavdia Petrivna уже выпустила дебютный альбом «Бережи мене». В нем четыре песни: «Знайди мене», «Хто ти», «Я щаслива», «Бережи мене». А 13 октября у нее вышла новая песня — «Императоры».

Творчество певицы Klavdia Petrivna стало настолько популярным, что ее песню цитировала в своей речи даже первая леди Украины. Так, во время выступления в рамках Третьего Саммита первых леди и джентельменов, Елена Зеленская объяснила важность образованности населения относительно депрессии строчками из ТикТок-хита Klavdia Petrivna «Я щаслива»:

«Большинство украинцев считают эту тему (депрессию — Ред.) несерьезной, песня даже такая есть: врач говорит, что это депрессия, мама говорит, что я ленивая», — сказала Елена Зеленская.