Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > «Я щаслива»: Klavdia Petrivna взорвала украинскую музыкальную индустрию

«Я щаслива»: Klavdia Petrivna взорвала украинскую музыкальную индустрию

Агата Кловская
14.10.23 12:14
124
«Я щаслива»: Klavdia Petrivna взорвала украинскую музыкальную индустрию

Главное: В ТикТоке вирусятся песни новой украинской исполнительницы, которая известна в соцсети под ником Клавдия Петривна (Klavdia Petrivna) «Я щаслива».

Детали: Очень популярной стала песня украинской исполнительницы Клавдия Петривна (Klavdia Petrivna) «Я щаслива», где поется о депрессии. Видео, которое пользователи выкладывают с этой композицией, набирают почти по миллиону просмотров и массу восторженных комментариев. Также набирает популярность песня «Хто ти».

При этом никто не знает, как выглядит Klavdia Petrivna и как ее на самом деле зовут, сколько ей лет и откуда она родом. В сети нет фото певицы, по которым ее можно было бы идентифицировать: на заставке ее канала — абстрактное изображение женщины в шляпе и с сигаретой.
 
Klavdia Petrivna — это псевдоним, заимствованный у героини романа «Записки кирпатого Мефістофеля» украинского писателя Владимира Винниченко.
 
На волне ТикТок успеха Klavdia Petrivna уже выпустила дебютный альбом «Бережи мене». В нем четыре песни: «Знайди мене», «Хто ти», «Я щаслива», «Бережи мене». А 13 октября у нее вышла новая песня — «Императоры».
 
Творчество певицы Klavdia Petrivna стало настолько популярным, что ее песню цитировала в своей речи даже первая леди Украины. Так, во время выступления в рамках Третьего Саммита первых леди и джентельменов, Елена Зеленская объяснила важность образованности населения относительно депрессии строчками из ТикТок-хита Klavdia Petrivna «Я щаслива»:
 
«Большинство украинцев считают эту тему (депрессию — Ред.) несерьезной, песня даже такая есть: врач говорит, что это депрессия, мама говорит, что я ленивая», — сказала Елена Зеленская.
 

Тэги: музыка, Klavdia Petrivna, Клавдия Петривна

Комментарии

Статьи

14.10.23 12:11

Новая Война Судного дня: Палестина напала на Израиль <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дефицит молока в Украине 2023: новый кризис уже на низком старте
14.10.23 10:35

Дефицит молока в Украине 2023: новый кризис уже на низком старте

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.10.23 12:27

Лех Валенса: Не исключаю возможности гражданской войны в Польше
14.10.23 12:00

Вонка (2023): дата выхода и трейлер приквела фильма «Чарли и шоколадная фабрика»
14.10.23 11:30

Роберто Савиано: автор романа «Гоморра» назвал Мелони «сволочью» и может сесть в тюрьму
14.10.23 11:22

Первые дни (2023): дата выхода и трейлер украинского сериала о вторжении
14.10.23 11:15

Корона 6 (2023): дата выхода и трейлер финальной части сериала о королевской семье Великобритании
14.10.23 11:08

Педро Баррьентос: арестован убийца певца Виктора Хары, его разыскивали больше 50 лет
14.10.23 10:54

Лорд Майлз: экстремальный блогер после афганского плена едет в Израиль
14.10.23 10:45

Пчелы помогут разминировать Украину
14.10.23 10:28

Даже если украинца не будет в электронном реестре военнообязанных, государство сможет его найти, - Калмыкова
13.10.23 22:51

Дороти Хофнер: самая пожилая парашютистка умерла через несколько дней после прыжка
14.10.23 10:28

Даже если украинца не будет в электронном реестре военнообязанных, государство сможет его найти, - Калмыкова
13.10.23 13:44

ПАСЕ признала российский режим диктатурой. А Путина — диктатором
13.10.23 12:41

ЕС выступил против независимости Тайваня
13.10.23 11:32

В Севастополе взорвался корабль-носитель крылатых ракет «Калибр»
13.10.23 10:11

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 285 920 солдат
12.10.23 22:11

ТЦК не имеет права проверять документы, - Минюст
12.10.23 14:22

Буданов предупреждает о приближении глобальной войны
12.10.23 13:13

В Киеве на блокпосту произошла стрельба
12.10.23 10:57

Обновление водительских прав: депутаты решили усложнить жизнь украинским водителям
12.10.23 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 284 890 солдат
09.10.23 14:40

В НАТО продолжают «юлить» по поводу перспектив членства Украины в Альянсе
10.10.23 12:18

Популярность электромобилей среди украинцев продолжает расти
09.10.23 11:39

Трамп прокомментировал войну в Израиле, вспомнив Украину
10.10.23 12:51

В Израиле обнаружили 1500 тел террористов ХАМАС, — AP
09.10.23 15:42

В Украине ожидается небывалый урожай одного из стратегических продуктов
10.10.23 15:51

МВФ дал прогноз численности населения Украины на следующие пять лет
09.10.23 13:32

Американский профессор получила «дополнительный Нобель»
12.10.23 10:57

Обновление водительских прав: депутаты решили усложнить жизнь украинским водителям
09.10.23 11:44

Курс шекеля рухнул на фоне войны в Израиле
11.10.23 15:10

Прорыв нефтепровода в Ивано-Франковской области: в Германии скончались двое пострадавших
Фото и Видео
«Я щаслива»: Klavdia Petrivna взорвала украинскую музыкальную индустрию
«Я щаслива»: Klavdia Petrivna взорвала украинскую музыкальную индустрию
«Я щаслива»: Klavdia Petrivna взорвала украинскую музыкальную индустрию
«Я щаслива»: Klavdia Petrivna взорвала украинскую музыкальную индустрию
Вонка (2023): дата выхода и трейлер приквела фильма «Чарли и шоколадная фабрика»
Вонка (2023): дата выхода и трейлер приквела фильма «Чарли и шоколадная фабрика»
Первые дни (2023): дата выхода и трейлер украинского сериала о вторжении
Первые дни (2023): дата выхода и трейлер украинского сериала о вторжении
Корона 6 (2023): дата выхода и трейлер финальной части сериала о королевской семье Великобритании
Корона 6 (2023): дата выхода и трейлер финальной части сериала о королевской семье Великобритании
Дороти Хофнер: самая пожилая парашютистка умерла через несколько дней после прыжка
Дороти Хофнер: самая пожилая парашютистка умерла через несколько дней после прыжка
Мелитопольские партизаны подорвали вражеский поезд, подвозивший оккупантам боеприпасы
Мелитопольские партизаны подорвали вражеский поезд, подвозивший оккупантам боеприпасы
В Севастополе взорвался корабль-носитель крылатых ракет «Калибр»
В Севастополе взорвался корабль-носитель крылатых ракет «Калибр»
Инна Совсун подала в суд на Арестовича из-за того, что «женщину хочется тра@нуть и придушить»
Инна Совсун подала в суд на Арестовича из-за того, что «женщину хочется тра@нуть и придушить»
ТЦК не имеет права проверять документы, - Минюст
ТЦК не имеет права проверять документы, - Минюст
В Киеве на блокпосту произошла стрельба
В Киеве на блокпосту произошла стрельба
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.