Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского

Главное: Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко во время объявления решения суда о мере пресечения запел гимн Украины. Его поддержали соратники.

Детали: Пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, спел в зале Печерского районного суда Киева после избрания ему меры пресечения. Как видно на видео, которое публикует канал AРnews в Telegram, он начал исполнять гимн, после чего его поддержали соратники.

При этом рядом с политиком стоит его жена Марина и адвокат Илья Новиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на выходе из суда он также напомнил нынешнему президенту Владимиру Зеленскому о гастролях в оккупированной Горловке в 2014 году и уклонении от получения повестки из военкомата.

«Мы с удовольствием вспоминаем наше боевое братство — в 2014 году, когда мы сообща, бок о бок защищали государство, тогда когда другие бегали от повесток, играли на инструментах не руками, давали корпоративы в оккупированной Горловке... Сейчас время, дорогие друзья, прихлопнуть крышку пианино», — сказал Порошенко.