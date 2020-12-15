В Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения

Главное: В Украине с 19 декабря начинают действовать новые карантинные ограничения. Продлятся они как минимум до конца зимы.

Детали: С 19 декабря в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения по количеству посетителей учреждений культуры. В частности, в музеях, галереях, на выставках на 10 квадратных метров помещения может находиться один посетитель. Новые ограничения будут действовать как минимум до 28 февраля 2021 года. Соответствующее решение об изменениях карантинных ограничений Кабмин принял в понедельник, 14 декабря, анонсировав их введение еще 9 декабря, сообщает ТСН.

Запреты и ограничения относительно культурных и развлекательных мероприятий, которые продолжают действовать в Украине:

— Запрещено с 19 декабря проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

— Запрещено проведение массовых культурных (в т. ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие больше 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м между участниками. Исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимы для обеспечения работы органов власти.

— В кинотеатрах и заведениях культуры наполненность должна составлять не более 50% мест одного зала.

— Запрещены проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

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