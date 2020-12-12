Голливуд отдыхает. Под Киевом задержаны нарушители, которые стреляли в полицейских

Главное: В Киевской области задержали правонарушителей, которые стреляли в полицейских. Перед этим была погоня.

Детали: В пятницу, 11 декабря, в Киевской области задержали вооруженных мужчин, которые стреляли по полицейским. Причем этому предшествовали продолжительная гонка за злоумышленниками. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в поселке Терезино Белоцерковского района Киевской области. Там полиция оформляла админпротокол в отношении водителя из-за пьяной езды последнего. Именно в этот момент к нетрезвому шоферу прибыла подмога сразу на трех машинах.

Приятели водителя-нарушителя напали на патрульного, избили его и скрылись в неизвестном направлении. Для их задержания правоохранители отправили ориентировки на все четыре авто всем нарядам полиции.

Одну из машин заметили на трассе Киев — Одесса. Однако на требования копов водитель не останавливался, а, напротив, на большой скорости попытался скрыться от полиции. Закончились гонки в селе Озерное, где авто нарушителя выехало на обочину. Из машины вышел человек и начал стрелять по полицейским.

В итоге правоохранители привлекли бойцов спецподразделения, а по всей области ввели в действие спецоперацию.

Преступников задержали, ими оказались местные жители 24 и 53 лет. Лица других участников инцидента, которые ранее скрылись на других машинах, также уже установили. А у первых двоих в их доме нашли и изъяли не зарегистрированное оружие.

Теперь задержанным инкриминируют незаконное обращение с оружием, также — посягательство на жизнь правоохранителей. Впрочем, пока злоумышленникам даже не сообщили о подозрении.

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