В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод

Главное: Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в ЮАР. Опубликовано видео.

Детали: В городе Дурбан (ЮАР) произошло огненное ЧП. Тут на нефтеперерабатывающем заводе компании Engen произошел сильнейший взрыв.

Это спровоцировало масштабный пожар.

Известно, что около десяти человек пострадали. По предварительным данным никто не погиб.

Взрыв был такой силы, что даже вспыхнул многоэтажный дом, который стоял рядом с заводом.

В тему: ранее мы писали, что на выборах в Африке победил ну очень странный персонаж.