В Боярке под стенами реанимации умерла женщина, которую отказались принять врачи

Главное: В Боярке врачи отказались принять женщину с признаками инсульта. В результате она умерла под стенами реанимации.

Детали: В Боярке Киевской области возле отделения реанимации от сердечного приступа умерла женщина. Сначала к ней отказалась приезжать скорая, а потом Светлану Гончар не приняли в больнице. Об этом сообщает «Громадське».

По словам родственников, болезнь начала проявляться несколько дней назад. Но скорая к Светлане Гончар отказалась приезжать.

В крайне тяжелом состоянии с признаками инсульта Светлану привезли в больницу, но медработники отказались принимать больную. Несмотря на то, что медучреждение перепрофилировали под инфицированных коронавирусом, родственники уверены, что женщину в критическом состоянии должны были принять.

«Если бы ее даже в воскресенье приняли врачи, даже в реанимации, даже на полу, моя мама была бы жива», — сказала дочь умершей Стефания Евстифеева.

Світлана Гончар мала ознаки інсульту , однак до неї відмовилась приїжджати «екстренна медична допомога», згодом вона померла від серцевого нападу біля відділення реанімації Боярської лікарні, тому що лікарі відмовились приймати хвору pic.twitter.com/bHFYe8GMGe — hromadske (@HromadskeUA) November 16, 2020

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